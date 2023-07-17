Появилось видео поврежденной части Крымского моста

Появилось видео поврежденной после чрезвычайного происшествия (ЧП) части Крымского моста. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Крым 24» в Telegram-канале.

Видеоролик был снят из вагона движущегося поезда. На кадрах видно, что разрушена автомобильная часть Крымского моста.

О ЧП на Крымском мосту рассказал утром в понедельник, 17 июля, глава республики Сергей Аксенов. По его сведениям, все случилось возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В оперштабе Краснодарского края с ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщили, что в результате инцидента не удалось спасти двух взрослых. Кроме того, пострадала 14-летняя школьница.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девочка вместе с родителями направлялась в Крым на отдых из Старого Оскола. По данным белгородского главы, в результате ЧП на Крымском мосту ребенок получил ранения средней степени тяжести. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей, заверил Гладков.