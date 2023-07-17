В Красноярском крае в группу туристов ударила молния, погиб человек

Молния ударила в туристическую группу, которая находилась в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Хакасии, погибла девушка, еще трое членов группы получили ожоги.

В сторону пострадавших выдвинулись следователи и спасатели, которые относятся к Южно-Сибирскому поисково-спасательному отряду МЧС РФ, дислоцирующемуся в республике.

Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, всего в туристической группе было 14 человек. Утром в воскресенье, 16 июля, они начали подъем на пик Звездный. Когда туристы находились на высоте около 400 метров, из-за ухудшения погодных условий произошел удар молнии. Отмечается, что двое мужчин получили травмы ног.