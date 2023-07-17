Украинские СМИ сообщили о причастности ВСУ к ЧП на Крымском мосту
Атака на Крымский мост является операцией Службы безопасности Украины (СБУ) и военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседника издания, мост атаковали с помощью надводных дронов.
Напомним, утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Что именно произошло, он не уточнил. Аксенов призвал на время отказаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.
В Минтрансе РФ заявили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жертвами происшествия стали двое жителей региона, мужчина и женщина. Их несовершеннолетняя дочь пострадала.
Комментируя инцидент спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал Крымский мост «излишней конструкцией», напомнив о словах руководителя ведомства Кирилла Буданова.