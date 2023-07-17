Украинские СМИ сообщили о причастности ВСУ к ЧП на Крымском мосту

Атака на Крымский мост является операцией Службы безопасности Украины (СБУ) и военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено из-за происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Что именно произошло, он не уточнил. Аксенов призвал на время отказаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.