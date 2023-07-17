В разведке Украины прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал Крымский мост «излишней конструкцией», комментируя ЧП на нем. Об этом сообщает «Суспільне».

«Что касается дополнительных комментариев причин этого [ЧП - прим. ред.] - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост - конструкция там излишняя», - заявил Юсов.

Утром 17 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту остановили из-за происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Что именно произошло, он не уточнил.

Аксенов призвал на время отказаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жертвами ЧП на мосту стали двое жителей региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.