Появились новые фотографии с Крымского моста после ЧП

Появились новые снимки с Крымского моста после чрезвычайного происшествия, снимки с места ЧП публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

© Южная пригородная пассажирская компания

Судя по опубликованным фотографиям, часть пролета моста разрушена, другая — просела. На снимках также видно поврежденный гражданский автомобиль.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.