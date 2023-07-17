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Появились новые снимки с Крымского моста после ЧП

Появились новые снимки с Крымского моста после чрезвычайного происшествия, снимки с места ЧП публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Появились новые фотографии с Крымского моста после ЧП
© Южная пригородная пассажирская компания

Судя по опубликованным фотографиям, часть пролета моста разрушена, другая — просела. На снимках также видно поврежденный гражданский автомобиль.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.

Известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка.

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