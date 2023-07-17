Ребенок пострадал при ЧП на Крымском мосту

При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок. Вертолет санавиации доставит девочку в больницу в Краснодарский край. Об этом сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на краевой минздрав.

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- Во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести, - говорится в сообщении.

Вертолет сейчас готовят к вылету, на нем на место прибудет бригада медиков. На Кубани санавиация базируется в Краевой клинической больнице №1 в Краснодаре. Вероятно, именно туда доставят пострадавшую.