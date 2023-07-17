Ребенок пострадал при ЧП на Крымском мосту
При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок. Вертолет санавиации доставит девочку в больницу в Краснодарский край. Об этом сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на краевой минздрав.
- Во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести, - говорится в сообщении.
Вертолет сейчас готовят к вылету, на нем на место прибудет бригада медиков. На Кубани санавиация базируется в Краевой клинической больнице №1 в Краснодаре. Вероятно, именно туда доставят пострадавшую.
Ранее сообщалось, что ночью 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Движение автомобилей было полностью остановлено, также временно задержаны поезда. С вечера 16 июля остановлена паромная переправа через Керченский пролив. Туристов просят ехать с полуострова через сухопутный коридор по новым территориям РФ.