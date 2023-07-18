Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Москве и выжил

Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа жилого дома в Косино-Ухтомском районе. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 18 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, мать ребенка отвлеклась и оставила его без присмотра, после чего мальчик выпал из окна. Пострадавшего госпитализировали.

— Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — заключила Нефедова.