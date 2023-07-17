Около берегов Мексики спасли моряка с собакой, которые дрейфовали в океане три месяца

Австралийский путешественник Тим Шэддок и его собака Белла три месяца дрейфовали в Тихом океане на катамаране. Историю их спасения рассказала телекомпания 9 News в воскресенье, 16 июля.

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В апреле 51-летний Шэддок вместе с питомцем собирался добраться на катамаране из порта Ла-Пас в Мексике до архипелага Французская Полинезия в Тихом океане, ему необходимо было преодолеть 6000 километров. В пути они попали под шторм, который повредил электронику и радиосвязь на катамаране, сделав его неуправляемым. Шэддок и его пес три месяца дрейфовали в открытом море, пока 6 июля их не обнаружил вертолет с проходившего мимо рыболовного траулера.

Все это время моряк и его собака пили дождевую воду и ели сырую рыбу, которую они ловили в океане с помощью рыболовной сети. В настоящее время спасенные направляются обратно в Мексику на борту траулера.

— Я прошел через тяжелые испытания в море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долго был один. В остальном у меня все хорошо со здоровьем, — сообщил австралиец.