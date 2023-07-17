Неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых в США

Полиция Нью-Джерси приступила к расследованию преступления с применением огнестрельного оружия в доме престарелых в Хакенсаке. Жертвами неизвестного стрелка стали, по меньшей мере, двое пожилых людей. Об этом со ссылкой на полицейское управление сообщил Foxnews.