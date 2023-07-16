Труп молодого кита выкинуло на берег Баренцева моря

На побережье Баренцева моря выкинуло шестиметровую тушу молодого кита в возрасте не старше пяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обнаруженный на полуострове Рыбачий мертвый кит, вероятно, умер из-за деятельности человека, поскольку в природе киты не погибают в таком возрасте, и у животного нет признаков истощения. Возможной причиной называют акустический удар геологической пневмопушки или активный противолодочный гидролокатор (сонар).

Исследовательская группа пришла к выводу, что атаки чаек не убивают молодых особей напрямую: вместо этого они сделали их менее здоровыми и «крепкими», что затрудняет переживание сезонных миграций. Фотографии показали, что с 1990 года все меньше и меньше детенышей выживали во время миграции.