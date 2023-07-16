Жилая пятиэтажка загорелась в Донецке после обстрела, есть пострадавшие

Многоквартирный жилой дом загорелся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела со стороны украинских боевиков, сообщает РИА Новости. Есть пострадавшие мирные жители, в том числе дети.

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Одна из жительниц дома рассказала, что после начала пожара вылезла в окно. Глава Донецка Алексей Кулемзин подтвердил возгорание в микрорайоне Топаз после артиллерийского удара.

Пожар в пятиэтажном жилом доме начался около 18.48, сообщает МЧС ДНР. После попадания снаряда загорелась квартира на первом этаже площадью 46 квадратных метров.