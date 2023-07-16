В Краснодаре загорелся склад на площади 600 квадратных метров
В Краснодаре произошёл пожар в складском помещении на улице Пригородной на площади 600 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Краснодар, ул. Пригородная», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в складском помещении горят строительные материалы на площади 600 кв. м.
Ранее сообщалось о пожаре на свалке на площади 3 тыс. кв. м в посёлке Трусово в Астраханской области. Позднее в МЧС сообщили о ликвидации данного возгорания.