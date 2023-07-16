В Брянской области второй раз за лето горит строящийся военный госпиталь
В Брянской области второй раз за лето загорелся строящийся военный госпиталь для ветеранов СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, возможной причиной возгорания является атака с беспилотника.
18 июня Telegram-канал Shot писал, что в Брянске из-за диверсии начался пожар в том же самом строящемся военном госпитале.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.