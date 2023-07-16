В Брянской области второй раз за лето загорелся строящийся военный госпиталь для ветеранов СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, возможной причиной возгорания является атака с беспилотника.

18 июня Telegram-канал Shot писал, что в Брянске из-за диверсии начался пожар в том же самом строящемся военном госпитале.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.