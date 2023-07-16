В ресторане в центре Москвы распылили перцовый баллончик

В ресторане «Тануки» на Земляном Валу в центре Москвы двое нетрезвых бездомных мужчин распылили перцовый баллончик, сообщает Telegram-канал SHOT. Изначально была информация о взрыве баллона в заведении, но она не подтвердилась. В результате инцидента пострадал один человек, на место прибыла полиция.

Двое пьяных мужчин зашли в заведение, их попросили выйти. Один из них стал сопротивляться, достал перцовый баллончик и распылил его.

Ранее зрителей эвакуировали во время балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга из-за инцидента с перцовым баллончиком. Одна из зрительниц применила средство самообороны прямо в зале в середине первого акта. Представители театра сообщили, что три человека обратились за медпомощью, но госпитализация никому не понадобилась.

В Мариинском театре провели внутреннее расследование, чтобы выяснить, каким образом женщине удалось пронести перцовый баллончик в зал. Некоторые СМИ сообщали, что инцидент произошел из-за того, что ряд зрителей попытались отобрать у женщины мобильный телефон.