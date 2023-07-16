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Стало известно о мощном взрыве в Харькове

В Харькове в воскресенье вечером прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщает RT.

Стало известно о мощном взрыве в Харькове
© EPA /ТАСС

Очевидцы отмечают, что сдетонировало что-то крупное. Возможно, был «прилёт в склад с боекомплектом».

В городе находятся две базы радиотехнических войск - 164-й бригады и 2315-го батальона. Также здесь расположен факультет военной подготовки политехнического института, на территории которого располагаются ВСУ.

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Украинское ТВ подтвердило факт взрыва. Отмечается, что он прогремел уже после отмены воздушной тревоги, сообщает Радио Sputnik.

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