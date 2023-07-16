Установлена личность матери найденного у дома в Москве ребенка

Полиция установила личность матери ребенка, найденного прохожими на газоне у жилого дома в Москве. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на улице Сельскохозяйственной.

Мать ребенка рассказала, что уснула и оставила годовалого малыша без присмотра. В это время он выпал из окна 4-го этажа, отметили в пресс-службе.

Проходившая мимо дома женщина, уточнили в прокуратуре, услышала плач мальчика и вызвала на место происшествия сотрудников экстренных служб.

Специалисты госпитализировали малыша в одну из столичных клиник. Осмотр показал, что видимых повреждений на его теле нет.