В Турции возник крупный природный пожар

В провинции Хатай (Турция) возник крупный природный пожар. В тушении задействованы 375 спасателей, пишет телеканал TRT.

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По данным канала, о погибших и пострадавших пока не сообщается. Вместе с тем, власти были вынуждены эвакуировать жителей из района Белен, расположенного в гористой местности.

В тушении пожара задействованы 59 единиц наземной и 30 единиц авиационной спецтехники. Кроме того, возгорание тушат 375 специалистов экстренных служб.

Тушение огня, пояснил глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы, осуществляется беспрерывно, с воздуха и земли. Он уточнил, что в спасательных работах принимают участие 21 вертолет и 9 самолетов.

По его словам, запрошена поддержка из соседних провинций.