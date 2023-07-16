"Пилот выполнял в воздухе различные фигуры высшего пилотажа, затем начал снижение, после чего раздался хлопок", - передает портал слова очевидцев происшествия. Через некоторое время самолет "врезался в лесной массив неподалеку от места проведения авиашоу".