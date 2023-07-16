В Египте при обрушении жилого дома погибли два человека

Два человека погибли после обрушения восьмиэтажного дома в провинции Бухейра на севере Египта, еще девять пострадали. Об этом сообщает издание Al-Masry Al-Youm.

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По данным СМИ, происшествие случилось в городе Рашид. Сейчас там организован поиск людей под завалами. Жертвами обрушения здания стали 38-летний мужчина и десятимесячный ребенок.

На территорию ЧП прибыли силы гражданской обороны и машины скорой помощи, вокруг дома создан кордон безопасности.