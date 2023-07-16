В Екатеринбурге подполковник полиции обмазала машину соседки фекалиями

Жительница Екатеринбурга обвинила соседку в слежке и вмешательстве в частную жизнь, в ответ та выбросила на ее машину совок фекалий. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В Екатеринбурге ссора между соседями закончилась вызовом участкового и испорченной машиной. Одна из участниц конфликта Ленара, рассказала, что жительница соседнего частного дома установила камеры, с помощью которых наблюдает за жизнью ее семьи, соседка звонила ей и сообщала, что видит все, что происходит в ее доме.

«Я заметила камеру на окне второго этажа, которая фиксировала мою частную жизнь, во дворе у нас есть участок где загорают и купаются мои дети. Также соседка акцентировала внимание на том, что мы слушаем музыку, что у нас есть маленькая собачка. Это все ей не нравилось», — рассказала жительница Екатеринбурга.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, чтобы правоохранители проверили законность видеосъемки, участковый, поговорив с местными, нарушений не нашел, после этого в один из дней соседка собрала во дворе фекалии и разбросала их по лобовому стеклу машины Ленары. Семья екатеринбурженки намерена подать в суд, но опасается, что делу не дадут ход, со слов участкового ее соседка — подполковник регионального СК.