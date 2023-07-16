«С учетом того, что пару часов назад мне позвонили и поступила угроза, я узнала кто это. Но произошедшая ситуация слишком абсурдна, чтобы совершать поджог и срок мотать, очень надеюсь, что две этих ситуации ведут к одному, а не просто совпадение событий», — рассказала авто видео.