Двое мужчин в капюшонах и масках облили горючим и подожгли дверь квартиры в Новой Москве
В ЖК «Новые Ватутинки» двое неизвестных подожгли дверь в одну из квартир, происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».
О произошедшем рассказали в социальных сетях очевидцы, на кадрах записи камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде двое мужчин, прячущих лица под капюшонами и масками обливают дверь квартиры неизвестной жидкостью и поджигают ее. Как сообщила в чате ЖК проживающая в квартире девушка, после поджога ей поступали угрозы.
«С учетом того, что пару часов назад мне позвонили и поступила угроза, я узнала кто это. Но произошедшая ситуация слишком абсурдна, чтобы совершать поджог и срок мотать, очень надеюсь, что две этих ситуации ведут к одному, а не просто совпадение событий», — рассказала авто видео.
В комментариях к посту отмечают, что видео необходимо передать в полицию, для установления личностей злоумышленников.
«Дикость какая, разбираться с девушкой, поджигая ее. Если бы начался пожар, могли погибнуть люди. Полиции обязательно нужно довести этот инцидент до логического конца», — пишут в сети пользователи.
Ранее мужчина поджег свой дом и угрожал кинжалом соседям, пытавшимся потушить огонь.