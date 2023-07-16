Водитель бросил автобус с пассажирами и ушел в алкомаркет во время рейса
В Красноярске водитель покинул автобус с пассажирами, чтобы выйти в магазин за покупками. Об этом сообщает ngs24.ru.
На поведение водителя пожаловалась пассажирка автобуса №27. Она рассказала, что вечером в Преображенском микрорайоне водитель внезапно припарковался в районе дома 4 по улице Петра Ломако, где нет автобусной остановки, и пошел в алкомаркет. Красноярка записала поход водителя в магазин на видео.
«Он три раза ходил в магазин «Бристоль» и три раза возвращался. Первые два раза с пустыми руками, в третий — с пакетом. Нас в салоне было три человека. Нам пришлось сидеть и ждать минут 10-15. И при этом он когда ехал, то гнал через «лежачих полицейских» так, что нас подбрасывало», — посетовала женщина.
Журналисты обратились к отвечающему за маршрут перевозчику за комментарием по поводу случившегося. Он попросил пассажиров связаться с ним, чтобы провести проверку и наказать водителя.
Ранее в Воронеже водитель приварил кувалду к капоту своего автомобиля.