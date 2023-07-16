Водитель бросил автобус с пассажирами и ушел в алкомаркет во время рейса

«Он три раза ходил в магазин «Бристоль» и три раза возвращался. Первые два раза с пустыми руками, в третий — с пакетом. Нас в салоне было три человека. Нам пришлось сидеть и ждать минут 10-15. И при этом он когда ехал, то гнал через «лежачих полицейских» так, что нас подбрасывало», — посетовала женщина.