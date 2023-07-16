Мужчина едва не застрелил собаку на глазах у детей на детской площадке в Нижневартовске

В Югре мужчина с пистолетом собирался застрелить собаку, которая играла с детьми на детской площадке. Об этом сообщается в группе «Новости Нижневартовска и Югры» во «ВКонтакте».

О произошедшем во дворах жилых домов по улице Омской в Нижневартовске рассказали очевидцы. Одна из местных жительниц сняла инцидент на видео и разместила его в соцсетях. По словам автора поста, дети играли в футбол на площадке, когда к ним подбежал щенок.

«Вышел этот недомужик, достал пистолет и начал целиться прямо в голову щенку. Когда я стала мешать ему это сделать и сказала, что буду снимать его на видео, стал угрожать мне», — рассказала женщина.

В комментариях отметили, что щенок был домашний и его забрали хозяева. Больше всего людей возмутило то, что мужчина пришел с пистолетом на детскую площадку.

«Пистолет средь бела дня и еще на детской площадке. Органам стоит взять во внимание, такой человек вообще опасен априори», — написал один из местных жителей.