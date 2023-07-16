СК рассказал о конфликте с избиением депутата резиновой палкой после ДТП

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения на мужчину с резиновой палкой. Об этом сообщает СК РФ по Санкт-Петербургу, который принял уголовное дело к производству.

Инцидент произошел днем 14 июля на Невском проспекте. По данным следствия, юноша 2001 года рождения и подросток 2005 года рождения напали на мужчину на проезжей части. Молодые люди нанесли ему удары по голове и туловищу, вооружившись резиновой палкой. Следователи считают, что юноши действовали их хулиганских побуждений.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», — рассказали в СК РФ.

По информации «Фонтанки», 52-летним пострадавшим оказался муниципальный депутат, он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Причиной конфликта стало дорожно-транспортное происшествие.