Стадо диких кабанов атаковало грибников в Тульской области

В одном из лесов Тульской области стадо кабанов атаковало грибников. Любителям тихой охоты пришлось залезть на дерево, чтобы укрыться от животных, видео туляки опубликовали в социальных сетях, они сняли стадо сверху.

Урожай собранных грибов удалось спасти, одна из женщин сумела повесить ведро на ветку. Кабаны присутствие людей заметили, но особого любопытства не проявили, один из кабанов с разбега врезался в ствол головой, еще более десятка особей некоторое время находились под деревом, на котором прятались грибники и вскоре удалились в лес.