Мужчину зарезали в квартире на северо-востоке Москвы
Мужчину зарезали в квартире дома на ул. Рудневой ночью 16 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Ночью в квартире жилого дома на ул. Рудневой обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее трех колото-резанных ранений в области груди. В квартире зафиксированы множественные следы крови, а также борьбы и распития алкогольных напитков», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление лица, совершившего преступление, а также его привлечение к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ («Убийство»).