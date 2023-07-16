Мужчину зарезали в квартире на северо-востоке Москвы

«Ночью в квартире жилого дома на ул. Рудневой обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее трех колото-резанных ранений в области груди. В квартире зафиксированы множественные следы крови, а также борьбы и распития алкогольных напитков», - говорится в сообщении.