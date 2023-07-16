На одном из пляжей федеральной территории Сириус школьница пострадала из-за пьяного мужчины, он столкнул ребенка с пирса. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в субботу днем 15 июля, мужчина с признаками алкогольного опьянения находился на пирсе и ради забавы столкнул в воду 13-летнюю школьницу.

В результате падения ребенок получил травму позвоночника, отдыхающие сумели достать девочку из воды, пострадавшую передали медикам. Мужчина был задержан и доставлен в отдел, проводится проверка. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.