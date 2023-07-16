У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4

У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в районе Алеутских островов — в 986 км от столицы штата — Анкориджа и в 97 км от острова Попова.

Очаг землетрясение залегал на глубине 10 км.

По данным американского центра по контролю за цунами, была объявлена угроза этого стихийного бедствия.

11 июля географическая служба США сообщала, что у берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг находился на глубине 10 км.

До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 5,1 возникло в Исландии. Эпицентр сейсмособытия находился в 13 км к западу от Рейкьявика, где проживает около 118 тыс. человек.