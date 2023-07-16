На Тайване во время взрыва на ярмарке пострадали люди

17 человек, включая троих детей, пострадали в результате взрыва на ярмарке на юге Тайваня. Об этом пишет газета «Цзыю Шибао».

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Согласно информации издания, взрыв произошел в ночь на воскресенье. На ярмарке в тот момент находились примерно 20 000 человек.

Очевидцы сообщают, что взорвалась гора мусора возле сцены. По словам организаторов ярмарки, там хранились фейерверки.

По данным телеканала «Саньли», на ярмарке взорвался один из электрогенераторов. По меньшей мере два человека получили серьезные травмы. Сейчас в причинах ЧП разбирается полиция.

До этого 9 июля у побережья китайского острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр толчков находился в 87 километрах к востоку от города Хэнчунь, где проживают около 31,2 тыс. человек.