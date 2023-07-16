В Татарстане ребенок чуть не лишился глаза из-за нападения собаки

Домашняя собака, которую хозяйка отпустила на прогулку едва не растерзала шестилетнего мальчика на детской площадке. Об этом сообщается в Telegram-канале «В Татарстане поймут».

Инцидент произошел на детской площадке во дворах домов по улице Дементьева в Казани, нападение животного на ребенка попало на видео. На кадрах записи с камер видеонаблюдения к мальчику на детской площадке подходит большая собака, спустя несколько секунд пес кидается на ребенка, роняет его на землю и кусает в область лица.

Животное от пострадавшего отогнали находившиеся рядом подростки. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, по сообщениям местных СМИ ребенок едва не лишился глаза.

Выяснилось, что собака домашняя, но хозяйка выпускает ее на самовыгул, проверку произошедшего проводит региональное МВД.