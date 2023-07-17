Жертвами наводнений в Южной Корее стали 39 человек

Из-за оползней и наводнений в Южной Корее погибли 39 человек. Без вести пропали девять человек, пострадали 34 человека, сообщает ТАСС.

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Несколько тел было обнаружено в затопленном автомобильном тоннеле в провинции Чхунчхон-Пукто – всего там погибли 13 человек. Из-за разлива местной реки, спровоцированного сильными дождями, тоннель длиной 695 метров был затоплен. В нем оказались заблокированы 15 транспортных средств, среди которых автобус.

Власти эвакуировали из-за непогоды около 10,5 тыс. человек. Природный катаклизм повредил 146 дорог и 139 зданий. В 28,6 домохозяйствах отмечались перебои с электричеством.