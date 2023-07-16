Двое пропавших в Красноярске мальчиков найдены живыми

Двое мальчиков 7 и 12 лет, об исчезновении которых накануне заявили родители, найдены живыми в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

© Телеграм-канал «МВД 24»

С заявлением в полицию об исчезновении двоих детей обратились их родители. Мальчики ушли гулять 15 июля днем и домой не вернулись. На поиски детей были ориентированы дежурные наряды полиции.

Детей искали всю ночь, обнаружить их удалось утром 17 июля, по предварительной информации друзья гуляли по Октябрьскому району Красноярска, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На родителей составлен административный протокол по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.