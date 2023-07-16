Стало известно о еще одном сбитом беспилотнике над Севастополем

В районе мыса Манганари в Севастополе был сбит еще один беспилотник. Об этом Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Таким образом, уточнил он, всего в атаке на город были задействованы девять дронов.

Ранее Развожаев сообщил, что вражеские дроны были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Он перечислил, что над морем был сбит один БПЛА, еще пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Помимо этого были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.