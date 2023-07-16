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В Севастополе остановили движение катеров и паромов после атаки беспилотников

Движения катеров и паромов в Севастопольской бухте временно прекращено из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал департамента транспорта Севастополя.

В Севастополе остановили движение катеров и паромов после атаки беспилотников
© ТАСС

«Из-за атаки беспилотников ВСУ в Севастопольской бухте временно прекращено движение паромов и катеров», — говорится в сообщении.

Там указано, что из-за временного прекращения движения морского пассажирского транспорта было решено организовать автобусы на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова.

Ранее ночью подразделения РЭБ, силы противовоздушной обороны и флот успешно отразили нападение восьми украинских дронов.

Мэр Севастополя сообщил об атаке дронов на город

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