В Красноярске пропали двое детей

"Сегодня ночью в дежурную часть ОП №7 МУ МВД России "Красноярское" обратились две женщины с заявлением о пропаже их детей 2010 и 2013 годов рождения. Накануне вечером мальчики ушли вместе гулять. Когда они не пришли домой, родители сначала попытались найти их самостоятельно", - говорится в сообщении.