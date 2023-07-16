СМИ: Полиция объявила в розыск устроившего перестрелку таксиста

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который ранил трех человек в Кудрово и скрылся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Личность таксиста, который устроил стрельбу в Кудрово Ленинградской области и ранил трех человек, установлена. 30-летний мужчина, скрывшийся с места преступления объявлен в розыск. Инцидент произошел на перекрестке Английской улицы и Европейского проспекта, конфликт между таксистами закончился стрельбой. Ранены три человека, 47-летний мужчина получил травму глаза, 24-летний — перелом челюсти. Личность еще одного пострадавшего пока не установлена.