Три человека пострадали при стрельбе таксистов под Петербургом

Под Петербургом три человека пострадали при стрельбе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в Кудрово — городе в Заневском городском поселении Всеволожского района. Вечером в субботу, 15 июля, на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта между таксистами разгорелся конфликт, который закончился стрельбой.