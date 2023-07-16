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Три человека пострадали при стрельбе таксистов под Петербургом

Под Петербургом три человека пострадали при стрельбе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

Три человека пострадали при стрельбе таксистов под Петербургом
© РИА Новости

Инцидент произошел в Кудрово — городе в Заневском городском поселении Всеволожского района. Вечером в субботу, 15 июля, на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта между таксистами разгорелся конфликт, который закончился стрельбой.

В результате стрельбы пострадали трое мужчин. По словам собеседника издания, одно из них ранили в глаз, второго — в шею. Еще один пострадавший получил ранение туловища. Отмечается, что оружие было не боевое.

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