В российском регионе возбудили дело о покушении на убийство семьи
Неизвестный проник в частный дом в деревне Коски Рославльского района Смоленской области и напал на семейную пару. Возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом сообщает следственное управление СК РФ.
Нападение произошло утром в субботу, 15 июля. Неизвестный пробрался на территорию частного домовладения в деревне и причинил телесные повреждения супругами. Пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции ведут поиски преступника.
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