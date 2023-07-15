Мужчина расстрелял участников драки в Ленинградской области

Стрельба произошла в городе Кудрово в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По имеющимся данным, это произошло в разгар драки, когда один из участников достал пистолет и начал стрелять в оппонентов.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 17 часов 15 июля на углу Европейского проспекта и Английской улицы. Компания приехала на автомобилях, вскоре раздались несколько выстрелов. Сообщается по меньшей мере о двух раненых, один из которых самостоятельно покинул место происшествия.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробности происшествия устанавливаются.