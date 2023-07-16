МЧС сообщило о ликвидации пожара на крыше пятиэтажного дома в Омске

Пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске ликвидирован. Об этом сообщается на сайте ГУМЧС по Омской области. Возгорание произошло по адресу Бульвар Победы, дом 3. Огонь распространился по крыше и чердаку многоквартирного дома. Площадь пожара составила 1125 квадратных метров. Причины возгорания выясняются.

"Пожар локализован в 01:36 (по местному времени). Пожар ликвидирован в 03:41 (по местному времени)", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что сообщение о пожаре в доме поступило в 23:22 (20:22 мск). Самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек. Спасены три человека, подчеркнули в ведомстве. К тушению пожара привлекались 73 человека и 20 единиц техники.