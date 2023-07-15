В Омске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

Пожар произошел на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске на площади 800 кв. м, людей эвакуировали с верхних этажей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел по улице Бульвар Победы в доме 3.
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажного многоквартирного дома на площади 800 кв. м. Звеньями газодымозашитной службы проведена эвакуация жителей с верхних этажей", - сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что к тушению привлечены 65 человек и 11 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.