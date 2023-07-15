Суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Собчак и Симоньян

Басманный суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак и Симоньян», — заявили в суде.

15 июля стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила убийства Симоньян и Собчак. По данным службы, преступления готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

В ФСБ отметили, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые следили за журналистками по адресам работы и проживания. Отмечалось, что ряд задержанных являются несовершеннолетними.

Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о предотвращении на нее покушения словами «работаем, братья!».