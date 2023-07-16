Ребенка ударило током на детской площадке в Дагестане

СК Дагестана возбудил уголовное дело после травмирования 11-летнего школьника на детской площадке в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Исмаилова, 11-летний мальчик находился на детской площадке и получил удар током, с электротравмой ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с места происшествия.

По факту травмирования несовершеннолетнего региональным СК возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и круг лиц, ответственных за содержание детской площадки в безопасном состоянии.