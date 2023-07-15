В покушении на Симоньян и Собчак подозреваются несовершеннолетние

Среди подозреваемых в покушении на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак есть несовершеннолетние. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда.

«Среди шестерых подозреваемых в покушении на Собчак и Симоньян есть несовершеннолетние», - сказали в суде.

Там уточнили, что по этой причине фото- и видеосъемка процесса осуществляться не будет.

Представитель СК РФ потребовал отправить подозреваемых в СИЗО. Это ходатайство сейчас рассматривается судом.

В субботу ФСБ заявила, что в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88». По заданию СБУ они следили за местами работы и проживания Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Задержанные подтвердили, что готовили покушение. За каждое убийство им обещали 1,5 млн рублей.