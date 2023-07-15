Появились подробности покушения на Симоньян и Собчак

Басманный суд в настоящее время рассматривает вопрос об аресте фигурантов дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян, а также на телеведущую Ксению Собчак. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне в ФСБ рассказали, что силовики задержали членов группировки «Параграф-88», планировавших убийство журналисток.

«Фигуранты дела доставлены в суд, в отношении них поступили материалы, сейчас они рассматриваются», - уточнили в пресс-службе.

Основатель группы, 18-летний неонацист Михаил Балашов, признал на допросе, что покушение на Симоньян и Собчак готовил вместе с подельниками.

Молодой человек пояснил, что по поручению куратора из украинских спецслужб, провел разведку места жительства главреда RT. После этого он должен был получить оружие и патроны для покушения.

Вместе с тем, добавил Балашов, оружием ему не удалось воспользоваться: когда он пришел на место, где лежал автомат и всё необходимое, его задержали сотрудники ФСБ.

Видные политики и общественные деятели отреагировали на инцидент. Так, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов подчеркнул, что общество очень болезненно реагирует на гибель женщин.

По его мнению, именно желанием нанести сильный удар по психологии россиян вызваны действия сотрудников ЦРУ, МИ-6 и «Моссада», стоящих за терактами 2022-2023 годов.

Парламентарий Султан Хамзаев заметил, что Киев стремится «посеять смуту внутри России, испугать широкие массы», поэтому в качестве цели для терактов выбирает известных людей.