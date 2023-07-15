Гаишник пытался вытащить из машины водителя после конфликта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте сотрудник ДПС пытался вытащить мужчину из автомобиля Suzuki Grand Vitara. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер». Полицейский брызнул на водителя из перцового баллончика.

По данным канала, сидевший за рулем мужчина, вытирая слезы от выпущенной ему в лицо струи газа, наотрез отказывался выйти. Он требовал, чтобы инспектор ДПС документально подтвердил свои полномочия, и предлагал ему ознакомиться с Конституцией РФ.