В Туапсинском районе потоком воды смыло мост

На Туапсинский район Краснодарского края в субботу, 15 июля, обрушился сильный ливень. Потоки воды смыли пешеходный мост в поселке Новомихайловском, пишут «Кубанские новости».

На кадрах опубликованного порталом видео местные жители подходят к пешеходному мосту, слышат резкий треск и отходят назад.

Затем они снова поднимаются по ступенькам и выясняют, что мост обрушился в реку. Часть конструкции осталась у берега, а часть унесли потоки воды.

По словам сельчан, по этому мосту местные жители переходили с ул. Колхозной на Остров.