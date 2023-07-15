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В Туапсинском районе потоком воды смыло мост

На Туапсинский район Краснодарского края в субботу, 15 июля, обрушился сильный ливень. Потоки воды смыли пешеходный мост в поселке Новомихайловском, пишут «Кубанские новости».

На кадрах опубликованного порталом видео местные жители подходят к пешеходному мосту, слышат резкий треск и отходят назад.

Затем они снова поднимаются по ступенькам и выясняют, что мост обрушился в реку. Часть конструкции осталась у берега, а часть унесли потоки воды.

По словам сельчан, по этому мосту местные жители переходили с ул. Колхозной на Остров.

Напомним, что ранее в районе было объявлено экстренное штормовое предупреждение. Сотрудники экстренных служб и местные власти призвали жителей воздержаться от поездок в лес, в горы.

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