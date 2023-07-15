В российском регионе балка ограждения проткнула маршрутку

В поселке Онохой в Заиграевском районе Бурятии балка дорожного ограждения проткнула маршрутку. Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, инцидент в российском регионе произошел днем 15 июля. Водитель маршрутки, следуя по Пионерской улице, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадала пассажирка: она ударилась о поручень в салоне. Женщина была доставлена в медучреждение с ушибами.

Всего в маршрутке находилось семь пассажиров. Уточняется, что от самой балки никто не пострадал.