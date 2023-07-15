ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

Сотрудники силовых ведомств предотвратили покушение украинских спецслужб на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники ФСБ, СК РФ и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

В ФСБ уточнили, что украинские спецслужбы также планировали покушение на Ксению Собчак. За каждое убийство они должны были получить 1,5 миллиона рублей.

Члены неонацистской группировки «Параграф-88», пояснили в ведомстве, планировавшие теракты, были задержаны в Москве и Рязанской области в пятницу, 14 июля.

При обысках у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, другое оружие, средства связи и «компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».