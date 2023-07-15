Украина обстреляла приграничный российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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По его словам, пострадавших в результате атаки нет, однако осколки снарядов повредили забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. Сейчас на месте находятся оперативные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Гладков также приложил к посту фотографии, на которых видно поврежденные снарядами ВСУ участки забора.